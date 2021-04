Montecarlo 2021 | niente da fare per Sinner | Djokovic vola agli ottavi di finale

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Troppo forte Novakper Yannik. Sulla terra rossa di, il serbo ha ragione dell'italiano in due set . Pratica sbrigata in un'ora e 34 minuti per il numero uno della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Montecarlo 2021

... al rientro dall'infortunio agli addominali di due mesi fa, che si qualifica così agli ottavi di finale del Rolex Masters 1000 di. Il giovanissimo tennista altoatesino esce comunque a ...Jannik Sinner 'È il futuro del nostro sport, o forse anche il presente', come dice Novak Djokovic, ma si ferma contro il numero 1 al mondo in due set 6 - 4 6 - 2. Jannik soprattutto nel primo set è ...Montecarlo, 14 aprile 2021 - Troppo forte Novak Djokovic per Yannik Sinner. Sulla terra rossa di Montecarlo, il serbo ha ragione dell'italiano in due set (6-4; 6-2). Pratica sbrigata in un'ora e 34 ...Novak Djokovic è ancora troppo forte per Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo, al rientro nel circuito dopo quasi due mesi di assenza, nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo ha ...