Highlights e gol Olbia-Como 3-0 | girone A Serie C 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilcon glie i gol di, valida per il recupero della 28esima giornata delA della. L’si impone per 3-0 andando a segno per tre volte in 15 minuti, tra il 57? e il 72?. A segno Lella, con una doppietta, e Udoh. L’mantiene così il contatto con la zona playoff, mentre ilrimane in testa alma vede l’Alessandria ora a -1. In altro quindi ilcon le migliori azioni e i gol della partita. LA CRONACA DELLA PARTITA SportFace.