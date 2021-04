Barometro Arval - Flotte | la pandemia accelera il cambiamento

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nonostante la, un fleet manager su tre in Italia si aspetta una crescita della flotta nei prossimi tre anni. Anche grazie all'assegnazione di veicoli a dipendenti attualmente non assegnatari. Non solo. Un gestore su due ha già inserito nella propria flotta veicoli elettrificati (ma se si considerano anche quelli che lo faranno nei prossimi tre anni, si arriva all'82% delle aziende). E ancora, a fronte di un 40% di aziende prive di punti di ricarica, il 26% ha in programma di farlo nel corso del prossimo anno e addirittura uno su dieci installerà, con spese a carico dell'azienda, infrastrutture presso le abitazioni dei propri dipendenti. Insomma, altro che crisi, le aziende sono fortemente proiettate nel futuro, pronte a investire e determinate a innovare. Indagine su 300 fleet manager italiani. Questa, in estrema sintesi, la fotografia del ...