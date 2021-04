Udinese, intervento al ginocchio per Deulofeu | Il comunicato (Di martedì 13 aprile 2021) L’Udinese comunica che Deulofeu si è sottoposto ad intervento chirurgico L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu si è sottoposto oggi a Barcellona ad un intervento, in artroscopia, di pulizia del menisco del… L'articolo Udinese, intervento al ginocchio per Deulofeu Il comunicato è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 13 aprile 2021) L’comunica chesi è sottoposto adchirurgico L’attaccante dell’Gerardsi è sottoposto oggi a Barcellona ad un, in artroscopia, di pulizia del menisco del… L'articoloalperIlè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Ultime Notizie dalla rete : Udinese intervento Udinese, operazione riuscita per Deulofeu UDINE - Tramite una nota apparsa sul proprio sito web l' Udinese ha annunciato che "che quest'oggi, a Barcellona, Gerard Deulofeu si è sottoposto ad un intervento, in artroscopia, di pulizia del menisco del ginocchio destro" . L'operazione, a quanto si ...

Udinese, Deulofeu operato al menisco L'attaccante dell'Udinese Gerard Deulofeu si è sottoposto oggi a Barcellona ad un intervento, in artroscopia, di pulizia del menisco del ginocchio destro. Lo comunica la società friulana in una nota. L'operazione è ...

