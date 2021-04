Regina Elisabetta, la drammatica indiscrezione: “Cosa le sta accadendo in queste ore” (Di martedì 13 aprile 2021) La sovrana più longeva nella storia del Regno Unito, è sul trono da 69 anni, ora è vedova. Un colpo durissimo per la Regina Elisabetta. Una roccia, certo. Ma di fronte a un dolore del genere, alla perdita del principe Filippo avvenuta in un momento già difficile per la famiglia, nessuno può non subire il colpo. E una conferma, toccante e che fa un poco preoccupare, arriva dal figlio, il principe Andrea, terzogenito della coppia e Duca di York. "La Regina, come ciascuno sa, è una persona incredibilmente stoica. E tuttavia, in queste ore, non nasconde il proprio lato umano descrivendo l'enorme vuoto che sente nella sua vita", ha affermato Andrea dopo aver preso parte con altri esponenti dei Windsor alla liturgia della domenica celebrata in memoria del padre Filippo nella cappella di Tutti i Santi, nel ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 aprile 2021) La sovrana più longeva nella storia del Regno Unito, è sul trono da 69 anni, ora è vedova. Un colpo durissimo per la. Una roccia, certo. Ma di fronte a un dolore del genere, alla perdita del principe Filippo avvenuta in un momento già difficile per la famiglia, nessuno può non subire il colpo. E una conferma, toccante e che fa un poco preoccupare, arriva dal figlio, il principe Andrea, terzogenito della coppia e Duca di York. "La, come ciascuno sa, è una persona incredibilmente stoica. E tuttavia, inore, non nasconde il proprio lato umano descrivendo l'enorme vuoto che sente nella sua vita", ha affermato Andrea dopo aver preso parte con altri esponenti dei Windsor alla liturgia della domenica celebrata in memoria del padre Filippo nella cappella di Tutti i Santi, nel ...

