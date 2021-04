Milano | Sala “bastonato” dai revisori dei conti | bilancio “sovrastimato e inattendibile”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 aprile 2021)bocciato. Unmolto allegro quello del Comune di. Ideilo “stroncano”. I contabili definiscono ilpreventivo messo a punto dalla giuntae approdato in Consiglio comunale, “”, in particolare su alcune voci di entrata: in particolare quelle derivanti da sanzioni da codice della strada e dalle valorizzazioni e dismissioni immobiliari. Va all’attacco il centrodestra, che stigmatizza da un lato «il mantenimento delle tasse ai livelli del 2019, come se il Covid non sia mai esistito»; dall’altra parla digonfiato per ragioni di campagna elettorale».del comune di” Il ...