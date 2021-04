Maltrattamenti a disabili psichici in comunità, 7 misure cautelari (Di martedì 13 aprile 2021) Sette persone sono state sottoposte a misura cautelare con l accusa di Maltrattamenti e violenze ai danni di nove disabili psichici gravi all interno di una comunit di accoglienza nel milanese dal ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 13 aprile 2021) Sette persone sono state sottoposte a misura cautelare con l accusa die violenze ai danni di novegravi all interno di una comunit di accoglienza nel milanese dal ...

Advertising

manuele_a : RT @Corriere: Cesate, disabili psichici umiliati e maltrattati per anni: arrestati i responsabili del... - Corriere : Cesate, disabili psichici umiliati e maltrattati per anni: arrestati i responsabili del... - afradoc : RT @GiovanniBussett: Violenze e maltrattamenti nella residenza per disabili, due arresti nel Milanese ?@SkyTG24? ?@MediasetTgcom24? ?@repub… - alcinx : RT @rep_milano: Maltrattamenti a disabili psichici: arrestati i gestori di una comunità del Milanese - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Maltrattamenti a disabili psichici Arrestati gestori di cooperativa -