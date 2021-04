Mafie, Morra: “Vaccini ad affiliati è ipotesi da verificare” (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Vaccini agli affiliati delle cosche grazie a certificazioni mediche compiacenti e anche ai dipendenti delle agenzie regionali che sono in smart working. Sono le ipotesi su cui vuole vedere chiaro la Commissione Parlamentare Antimafia indagando sulle modalità di somministrazione dei Vaccini in alcune regioni italiane. Lo ha detto oggi il Presidente della Commissione Nicola Morra a margine dell’udienza che si è tenuta al Tribunale Militare di Napoli nell’ambito del procedimento a carico dell’ex maresciallo della stazione dei carabinieri di Capaci Paolo Conigliaro. “Ho notato con piacere – ha detto all’ANSA in merito alla necessità di chiarire cosa si intende sotto la voce Altro nelle vaccinazioni effettuate – che la Regione Campania ha deciso di cambiare il sistema ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –aglidelle cosche grazie a certificazioni mediche compiacenti e anche ai dipendenti delle agenzie regionali che sono in smart working. Sono lesu cui vuole vedere chiaro la Commissione Parlamentare Antimafia indagando sulle modalità di somministrazione deiin alcune regioni italiane. Lo ha detto oggi il Presidente della Commissione Nicolaa margine dell’udienza che si è tenuta al Tribunale Militare di Napoli nell’ambito del procedimento a carico dell’ex maresciallo della stazione dei carabinieri di Capaci Paolo Conigliaro. “Ho notato con piacere – ha detto all’ANSA in merito alla necessità di chiarire cosa si intende sotto la voce Altro nelle vaccinazioni effettuate – che la Regione Campania ha deciso di cambiare il sistema ...

