Hank Azaria chiede scusa per il doppiaggio di Apu ne “I Simpson”

(Di martedì 13 aprile 2021) L’attoresi èto per aver doppiato il personaggio indiano di Apu per oltre un trentennio, nella serie animata per adulti “I”. I, l’attoresiper aver doppiato l’indiano Apu su Notizie.it.

Advertising

SaraGomezAranci : RT @CdT_Online: Hank Azaria ha ammesso di aver caratterizzato troppo il personaggio nel corso degli anni, offendendo la comunità indiana ne… - CdT_Online : Hank Azaria ha ammesso di aver caratterizzato troppo il personaggio nel corso degli anni, offendendo la comunità in… - DanielePG_Z : RT @il_laocoonte: @repubblica Hank Azaria doppia anche Luigi Risotto, chiederà scusa anche alla comunità italo americana ? - il_laocoonte : RT @il_laocoonte: @repubblica Hank Azaria doppia anche Luigi Risotto, chiederà scusa anche alla comunità italo americana ? - il_laocoonte : @repubblica Hank Azaria doppia anche Luigi Risotto, chiederà scusa anche alla comunità italo americana ? -

Ultime Notizie dalla rete : Hank Azaria

Lo storico doppiatore de I Simpson ,, si è scusato per essere stato complice del razzismo strutturale dell'industria doppiando il personaggio di Apu Nahasapeemapetilon. Ospite del podcast Armchair Expert condotto da Dax ...E il nuovo boyfriend di Gwen, il macho latino Hector ().L’attore Hank Azaria si è scusato per aver doppiato il personaggio indiano di Apu per oltre un trentennio, nella serie animata per adulti “I Simpson”. L’attore Hank Azaria, doppiatore storico di Apu ...Hank Azaria, storica voce nella versione americana, ha spiegato ai microfoni del podcast «Armchair Expert» che «vorrebbe andare da ogni singolo indiano negli ...