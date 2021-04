Giorgetti: riaperture forse in Cdm la prossima settimana (Di martedì 13 aprile 2021) Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini a Tgcom24 ribadendo che non "dobbiamo farci prendere da un eccesso di fretta" anche se le riaperture vanno fatte "nel più breve ... Leggi su ansa (Di martedì 13 aprile 2021) Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini a Tgcom24 ribadendo che non "dobbiamo farci prendere da un eccesso di fretta" anche se levanno fatte "nel più breve ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: Giorgetti, riaperture forse in cdm prossima settimana Presumibilmente maggio sara' un mese di riaperture - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Giorgetti: riaperture forse in cdm prossima settimana #covid - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Covid, Giorgetti: riaperture forse in cdm prossima settimana #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Giorgetti: riaperture forse in cdm prossima settimana #covid - CrapanzanoRobin : RT @TgLa7: #Covid: Giorgetti, riaperture forse in cdm prossima settimana Presumibilmente maggio sara' un mese di riaperture -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti riaperture Giorgetti: riaperture forse in Cdm la prossima settimana "La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri". Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, durante l'incontro al Mise con i rappresentanti di ...

Governo: ecco il piano di Draghi per affrontare Maggio Le prossime settimane saranno quelle in cui si parlerà di riaperture e non di chiusure. Ed '... Il leghista Giancarlo Giorgetti , nelle prossime ore, visionerà il protocollo della FIPE già presentato a ...

Covid, Giorgetti: riaperture forse in cdm prossima settimana TGCOM Covid, Giorgetti: riaperture forse in cdm prossima settimana "La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, durante l'incontro al M ...

Draghi studia le aperture, ma prima fragili al sicuro Riaprire sì, ma in sicurezza, è l’obiettivo cui Draghi – che nell’ultima conferenza stampa ha condannato le violenze – lavora. Saranno cruciali i dati epidemiologici e il trend della campagna vaccinal ...

"La decisione sullesarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri". Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo, durante l'incontro al Mise con i rappresentanti di ...Le prossime settimane saranno quelle in cui si parlerà die non di chiusure. Ed '... Il leghista Giancarlo, nelle prossime ore, visionerà il protocollo della FIPE già presentato a ..."La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, durante l'incontro al M ...Riaprire sì, ma in sicurezza, è l’obiettivo cui Draghi – che nell’ultima conferenza stampa ha condannato le violenze – lavora. Saranno cruciali i dati epidemiologici e il trend della campagna vaccinal ...