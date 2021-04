Galli: “Le riaperture si programmano seguendo i numeri, non i bisogni” (Di martedì 13 aprile 2021) Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, continua a dirlo: “Le riaperture si programmano seguendo i numeri, non i bisogni”. E lo fa rispondendo alle domande della conduttrice di Cartabianca Bianca Berlinguer, che gli chiede se è vero che alcune date possano essere attendibili. Come: il 25 aprile? No, e questo è abbastanza chiaro. Le prossime festività? Il primo maggio? Neanche. Il 2 giugno? Forse è più probabile, dice Galli. A Bianca Berlinguer che gli domanda se crede che il 2 giugno si possa riaprire risponde: Il primo maggio no, il 2 giugno speriamo forse: se così non fosse significherebbe che abbiamo avuto una mancata vaccinazione o che il virus diventa non più sensibile a questi vaccini. Sarei il più felice uomo del mondo se così fosse, e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Massimo, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, continua a dirlo: “Lesi, non i”. E lo fa rispondendo alle domande della conduttrice di Cartabianca Bianca Berlinguer, che gli chiede se è vero che alcune date possano essere attendibili. Come: il 25 aprile? No, e questo è abbastanza chiaro. Le prossime festività? Il primo maggio? Neanche. Il 2 giugno? Forse è più probabile, dice. A Bianca Berlinguer che gli domanda se crede che il 2 giugno si possa riaprire risponde: Il primo maggio no, il 2 giugno speriamo forse: se così non fosse significherebbe che abbiamo avuto una mancata vaccinazione o che il virus diventa non più sensibile a questi vaccini. Sarei il più felice uomo del mondo se così fosse, e ...

