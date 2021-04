Covid: Marcucci, ‘governo riapra attività all’aperto’ (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Tutti gli sforzi devono essere concentrati sulle attività che possiamo riaprire. Ed al più presto dobbiamo iniziare con tutte quelle che possono essere organizzate all’aperto: bar, ristoranti, palestre, ma anche cinema e spettacoli dal vivo. La scienza ci dice che i contagi negli esterni sono molto più difficili, in più siamo in vista della bella stagione. Il Governo decida”. Lo afferma il senatore del Pd Andrea Marcucci. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Tutti gli sforzi devono essere concentrati sulleche possiamo riaprire. Ed al più presto dobbiamo iniziare con tutte quelle che possono essere organizzate all’aperto: bar, ristoranti, palestre, ma anche cinema e spettacoli dal vivo. La scienza ci dice che i contagi negli esterni sono molto più difficili, in più siamo in vista della bella stagione. Il Governo decida”. Lo afferma il senatore del Pd Andrea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Covid: Marcucci Ioapro non rappresenta ristoratori - #Covid: #Marcucci #Ioapro #rappresenta - zazoomblog : Covid: Marcucci Ioapro non rappresenta ristoratori - #Covid: #Marcucci #Ioapro #rappresenta - TV7Benevento : Covid: Marcucci, ''Ioapro' non rappresenta ristoratori'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marcucci Giacomo Balla: 80 opere in mostra fra colori, luci, geometrie e autoritratti ... Covid permettendo, dall'apertura al pubblico di Casa Balla, la residenza di famiglia in via ...opere in mostra alla Galleria Russo vengono prevalentemente dalle collezioni degli eredi del ramo Marcucci ...

I Grifoni Perugia al lavoro in vista del campionato: esordio contro Angels Pesaro ...con l'atleta Ambra Marcucci e si è poi regalata uno scatto sopra la bellissima Vespa PX 125 'griffata' Grifoni Perugia dal dirigente Gino Rossini e per l'occasione esposta in campo. ← Covid ...

Covid: Marcucci, ”Ioapro' non rappresenta ristoratori' – Il Dubbio Il Dubbio Covid: Marcucci, ‘governo riapra attività all’aperto’ Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Tutti gli sforzi devono essere concentrati sulle attività che possiamo riaprire. Ed al più presto dobbiamo iniziare con tutte quelle che possono essere organizzate all’ape ...

Toscana Energia, nuovo Cda. Approvato bilancio 2020 L’Assemblea degli Azionisti di Toscana Energia (Gruppo Italgas) svoltasi ieri ha approvato il Bilancio d’esercizio 2020 e la proposta di dividendo e ha ...

...permettendo, dall'apertura al pubblico di Casa Balla, la residenza di famiglia in via ...opere in mostra alla Galleria Russo vengono prevalentemente dalle collezioni degli eredi del ramo......con l'atleta Ambrae si è poi regalata uno scatto sopra la bellissima Vespa PX 125 'griffata' Grifoni Perugia dal dirigente Gino Rossini e per l'occasione esposta in campo. ←...Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Tutti gli sforzi devono essere concentrati sulle attività che possiamo riaprire. Ed al più presto dobbiamo iniziare con tutte quelle che possono essere organizzate all’ape ...L’Assemblea degli Azionisti di Toscana Energia (Gruppo Italgas) svoltasi ieri ha approvato il Bilancio d’esercizio 2020 e la proposta di dividendo e ha ...