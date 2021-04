Concorsone Campania, P. De Luca a Brunetta: “No ad altra prova scritta” (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho appena inviato una lettera al Ministro Brunetta, facendo seguito all’interrogazione parlamentare presentata nei giorni scorsi, per sollecitare la massima attenzione sul Corso-Concorso Unico territoriale (Concorso Ripam) della Regione Campania”. A dirlo il vice capogruppo Pd alla Camera, Piero De Luca. “La previsione di un’altra prova scritta, come reso noto da un recente comunicato del Ministero per la Pubblica Amministrazione, – spiega il deputato Dem – rallenterebbe ingiustificatamente l’iter concorsuale, e sarebbe, quindi, contraddittoria rispetto alle finalità di accelerazione delle procedure, ipotizzate dal DL 44/2012. I candidati hanno già svolto ben due prove scritte e stanno portando a termine, in questi giorni, il periodo di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ho appena inviato una lettera al Ministro, facendo seguito all’interrogazione parlamentare presentata nei giorni scorsi, per sollecitare la massima attenzione sul Corso-Concorso Unico territoriale (Concorso Ripam) della Regione”. A dirlo il vice capogruppo Pd alla Camera, Piero De. “La previsione di un’, come reso noto da un recente comunicato del Ministero per la Pubblica Amministrazione, – spiega il deputato Dem – rallenterebbe ingiustificatamente l’iter concorsuale, e sarebbe, quindi, contraddittoria rispetto alle finalità di accelerazione delle procedure, ipotizzate dal DL 44/2012. I candidati hanno già svolto ben due prove scritte e stanno portando a termine, in questi giorni, il periodo di ...

