Tragedia a Roma, incendio in un appartamento: morta una donna, grave il figlio (Di lunedì 12 aprile 2021) Tragedia stamattina a Roma dove un incendio ha spezzato la vita ad una donna e ferito gravemente il figlio. E’ successo intorno alle 9.00 di oggi lunedì 12 aprile 2021 in Via di Grotte d’Arcaccio,148. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento dell’Eur. Tragedia a Roma: morta una donna in un incendio, ferito gravemente il figlio Le fiamme sono divampate nella camera da letto e il denso fumo sprigionato ha interessato anche una porzione di cucina. All’interno della casa, purtroppo, è stata trovata già senza vita una donna mentre il figlio è stato estratto dall’abitazione e assicurato alle cure del 118. L’uomo è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021)stamattina adove unha spezzato la vita ad unae feritomente il. E’ successo intorno alle 9.00 di oggi lunedì 12 aprile 2021 in Via di Grotte d’Arcaccio,148. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento dell’Eur.unain un, feritomente ilLe fiamme sono divampate nella camera da letto e il denso fumo sprigionato ha interessato anche una porzione di cucina. All’interno della casa, purtroppo, è stata trovata già senza vita unamentre ilè stato estratto dall’abitazione e assicurato alle cure del 118. L’uomo è ...

Advertising

virginiaraggi : .@Roma non dimentica la tragedia del terremoto dell’Aquila del 2009. Vicini ai familiari delle vittime e a tutte le… - CorriereCitta : Tragedia a Roma, incendio in un appartamento: morta una donna, grave il figlio - 74_pippo : @Lisa90135765 @virginiaraggi basta fare una ricerca di Google, sembra che questa piccola défaillance per tutti i “g… - Comeunavela : @65_virna @Federic87190653 La mia famiglia gestisce un centro sportivo a Roma. Una tragedia. Oltre 3 famiglie che c… - ammaiFiamma : @blade_runner68 @ThePuni16830747 @Roma Pensa io che quando non vado a piedi vado in bici. Il bordo strada con le vo… -