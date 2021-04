Advertising

FcInterNewsit : Altobelli: 'Se l'Inter gioca male con questi numeri, le altre devono andare a Lourdes' - sportli26181512 : L'Inter dà i numeri, esce l'11 sulla ruota di Conte. Poi il 27, il 4, il 13 e quel 17...: L'Inter dà i numeri, esce… - Gazzetta_it : #SerieA L'@Inter dà i numeri, esce l'11 sulla ruota di #Conte. Poi il 27, il 4, il 13 e quel 17... - dsgmarti : @Radio1Rai Nemmeno i numeri sapete leggere ( mi riferisco alla notizia di sporte dove avete annunciato nel gr delll… - nonleggerlo : RT @RaiSport: Tutti i numeri dell'#Inter. 69 gol fatti, ha il miglior attacco del campionato. Solo 27 i gol subiti. 11 vittorie consecutive… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter numeri

Un striscia paradossale, proprio nella stagione senza tifosi, che l'aveva già messo insieme tre volte: nel '50, '71 e '11. La banda Conte peraltro tiene viva la possibilità di insidiare un ...di Fabio Belli) RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: l'vince ancora! Live score ...poco distanti per la Lazio, seduta alla sesta posizione della classifica, vantando 52 punti e un ...Il passo successivo è Milano, scelto dall'Inter come ago argentino nell'infinito pagliaio albiceleste ... Se non fosse casualità e fato, sembrerebbe sul serio che Burdisso ragioni sui numeri della sua ...Marco Tardelli elogia l'Inter dopo la vittoria di ieri sul Cagliari. Ecco le parole dell'ex calciatore e allenatore nerazzurro.