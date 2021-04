Lazio | Immobile non segna da 8 giornate | non era mai successo

(Di lunedì 12 aprile 2021) Cirononormai da 8. Il giocatore biancoceleste non ha mai vissuto un digiuno tanto lungo con la maglia della8 gare senza gol in Serie A. A guardare questi numeri, non si direbbe mai che si riferiscano a Ciro. Eppure è proprio il bomber della, Scarpa d’Oro 2019/2020, ad essere a digiuno ormai da 8 sfide di campionato, 9 consecutive se consideriamo la Champions. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Una statistica che non preoccupa la, che può contare anche su altri goleador, ma che sicuramente non fa stare tranquillo il bomber, abituato a ben altre statistiche. Mai, infatti, l’attaccante era stato a digiuno per tante gare con la maglia biancoceleste addosso. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Immobile

Tre punti importanti Le difficoltà dellain avanti sono state anche quelle del suo centravanti. Ciroal Bentegodi non è riuscito a sbloccarsi, con il digiuno che va avanti da ben 8 ...in questo momento è sfortunato. Ciro con tutto quello che ha fatto per lasi fa voler bene in spogliatoio, oggi la sua prestazione è da incorniciare; è stato anche sfortunato in ...Case in vendita a un euro: un patto per rilanciare il centro storico di Maenza. Il piccolo comune lepino, poco più di 3.100 abitanti, si prepara alla nuova sfida che non è ...La Lazio forse è mancata negli ultimi metri, anche se il palo di Immobile grida sfiga nera. A proposito, questo Ciro comincia a non segnare da un po', in un momento veramente delicato. Provo a vederla ...