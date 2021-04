La fuggitiva | le location della città di Torino dividono il pubblico

Advertising

infoitcultura : La fuggitiva: cast, puntate e location della fiction Rai con Vittoria Puccini - infoitcultura : LA FUGGITIVA, LOCATION: DOV'E' STATO GIRATO?/ Fuga 'itinerante' di Vittoria Puccini - infoitcultura : Le location di 'La Fuggitiva', la fiction con Vittoria Puccini - siviaggia : La nuova fiction Tv #LaFuggitiva è stata girata in alcuni luoghi che sicuramente incuriosiranno molti di coloro che… - infoitcultura : La fuggitiva, tutto quello che dovete sapere: cast, puntate e location -

Ultime Notizie dalla rete : fuggitiva location

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, la miniserie "La". La vita di Adriana, moglie di un ... Gli ospiti dovranno giudicare il menu, il cibo, lae il conto. Il voto di ogni singolo ...LEDELLA FICTION Leimpiegate nella fiction Lasono state scelte coinvolgendo l'area urbana della città di Torino . Nella serie, in onda su Rai1 e in streaming su RaiPlay, ...Le location hanno creato qualche scompiglio tra coloro che hanno visto la prima puntata della serie televisiva La fuggitiva. Torino si riconosce, ma non è una vera e propria protagonista. Il capoluogo ...La fuggitiva, location della fiction in onda su Rai 1: Torino e il Lago Maggiore. Il regista ha scelto ambientazioni ultra-moderne.