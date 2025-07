Kate Middleton onde royal e blush effetto doll per il suo arrivo a Wimbledon

Kate Middleton incanta a Wimbledon con il suo look impeccabile: onde royal lucide, blush rosa delicato e una manicure trasparente. Un mix di eleganza senza tempo e stile riconoscibile, che rende ogni suo arrivo un vero spettacolo. La principessa dimostra ancora una volta come la bellezza possa essere semplice, naturale e sofisticata allo stesso tempo. Un esempio di charme che conquista il cuore di tutti, confermando i suoi codici di bellezza inconfondibili.

La principessa è arrivata al celebre torneo di tennis riconfermando i suoi codici beauty: onde royal extra luminose, un make-up radioso esaltato da nuvole di blush rosa e una manicure trasparente. Una ricetta di bellezza collaudata, ma che conquista sempre.

