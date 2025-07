Serie D Recanatese ecco Domizi Pepa passa alla Pergolettese

La Recanatese si presenta sempre più forte e determinata, con importanti novità nel suo roster. Dopo aver puntellato il centrocampo con Jacopo Domizi, proveniente da esperienze in serie C e D, arriva un nuovo colpo di mercato: Nicola Pepa si trasferisce alla Pergolettese, rafforzando così il reparto offensivo. La squadra giallorossa guarda al futuro con entusiasmo, pronta a scrivere nuove pagine di successo nella sua storia.

Prende corpo la nuova Recanatese, mentre il giovane attaccante Nicola Pepa si è accasato alla Pergolettese (serie C). La società giallorossa si è assicurata il centrocampista Jacopo Domizi, l'ex giocatore di Civitanovese, Pineto e Samb è un rinforzo che il direttore tecnico Josè Cianni ha assicurato all'allenatore Mirko Savini. "Si tratta – dice il dt Cianni – di un giocatore dalle grandi qualità che ha fatto anche la C e può ambire a palcoscenici importanti. È un calciatore del territorio che abbina la fase di costruzione con quella di interdizione, insomma un elemento completo". Soddisfatto Domizi della scelta.

