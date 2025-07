lutto per gianni morandi morto lo storico manager luigi zannoni

Un grave lutto scuote il panorama musicale italiano: è scomparso Luigi Zannoni, storico manager e discografico che ha segnato un’epoca. Con oltre 40 anni di dedizione al fianco di Gianni Morandi, Zannoni non era solo un professionista di rilievo, ma anche un grande amico. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, e il mondo dello spettacolo si unisce nel cordoglio, testimoniando affetto e stima per una figura che ha fatto la storia della musica italiana.

