Al via il ritiro del Cesena | dopo l' entusiasmo del Manuzzi il primo allenamento ad Acquapartita

Dopo l’entusiasmo vibrante dello stadio Manuzzi, il ritiro di Cesena prende ufficialmente il via ad Acquapartita, con il primo allenamento tra montagne e natura. I bianconeri, accolti calorosamente da un folto gruppo di bambine e bambini, si preparano a scrivere una nuova avventura precampionato, tra sfide, crescita e tanta passione. È il momento di vivere questa emozionante fase, dove ogni dettaglio conta per il futuro della squadra.

Ha preso ufficialmente il via sabato il ritiro precampionato di Acquapartita, con i bianconeri che hanno lasciato il Manuzzi in tarda mattinata per raggiungere l’Hotel Miramonti all’ora di pranzo. Ad accogliere mister Mignani e i bianconeri un comitato del tutto speciale: le bambine e i bambini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

