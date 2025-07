Bronte il sindaco Firrarello all' assessore regionale Faraoni | no alla chiusura dell' ospedale

disagio e le ingiustizie di questa decisione, il sindaco Firrarello si schiera con fermezza contro la chiusura dell’ospedale. La sua voce si leva come un richiamo alla tutela della salute e del benessere di un territorio che non può e non deve essere dimenticato, perché la vita di migliaia di cittadini merita rispetto e attenzione costante. La battaglia continua: non si arrende, perché la sanità è un diritto fondamentale di tutti.

Non si arrende il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, all’idea che un intero territorio montano, che racchiude 10 comuni del versante nord dell’Etna e meridionale dei Nebrodi, venga privato di un ospedale efficiente. Dopo aver evidenziato in maniera eloquente all’assessore Faraoni tutto il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

