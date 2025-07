Solo 4 squadre al mondo sono già sicure di essere qualificate al prossimo Mondiale per Club

Solo quattro squadre nel mondo possono già festeggiare la certezza di aver conquistato un posto al prossimo Mondiale per Club 2029. Questi club, simboli di eccellenza, si preparano a brillare ancora una volta sui palcoscenici internazionali. A loro si aggiungerà inoltre uno dei team della nazione ospitante, rendendo questa edizione ancora più emozionante. Scopriamo insieme chi sono le protagoniste di questa corsa verso l’olimpo del calcio mondiale.

Quattro squadre sono già certe di un posto al prossimo Mondiale per Club 2029. A loro va aggiunto anche uno dei club della nazione che ospiterà la prossima edizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: club - squadre - sono - prossimo

Mondiale per Club, inaugurata nel quartier generale della FIFA una mostra: tutte le 32 squadre in mostra - È stata inaugurata presso il quartier generale della FIFA a Zurigo una mostra dedicata al Mondiale per Club, che presenta tutte le 32 squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus.

Arrivano le prime ufficialità: ecco quali sono le squadre già iscritte al prossimo campionato di Serie D Vai su Facebook

Solo 4 squadre al mondo sono già sicure di essere qualificate al prossimo Mondiale per Club; Mondiale per Club 2025, quali sono le 32 squadre che partecipano e come funziona il torneo; Ranking UEFA Mondiale per Club, la classifica aggiornata per qualificarsi nel 2029.

Solo 4 squadre al mondo sono già sicure di essere qualificate al prossimo Mondiale per Club - A loro va aggiunto anche uno dei club della nazione che ospiterà la prossima edizione. Come scrive fanpage.it

Mondiale per Club 2025, quali sono le 32 squadre che partecipano e come ... - Quella europea sarà la rappresentanza più numerosa al prossimo Mondiale per Club, 12 squadre provenienti da sette Paesi diversi. Scrive open.online