Jonathan Milan rompe il digiuno | vittoria italiana al Tour dopo 6 anni!

dopo sei anni a salire sul gradino più alto di una tappa al Tour de France. Questo trionfo segna non solo una vittoria, ma anche un nuovo capitolo per il ciclismo italiano, che torna ad affermarsi con forza sulle strade più prestigiose del mondo. Nel nuovo episodio di Bike Today, Gian Luca Giardini analizza la volata e il percorso di maturazione di Milan, il primo italiano a...

Dopo sei lunghissimi anni, l’Italia torna a vincere una tappa della Grande Boucle grazie a uno strepitoso Jonathan Milan, che conquista la volata di Laval in modo impeccabile. Una vittoria pesante, che certifica la crescita del corridore friulano, campione in pista e ora protagonista anche sulle strade del Tour. Nel nuovo episodio di Bike Today, Gian Luca Giardini analizza la volata e il percorso di maturazione di Milan, il primo italiano a vincere una tappa dal 2019. Non perdere l’approfondimento, le analisi tecniche e il commento esclusivo su una delle pagine più belle del ciclismo italiano recente!. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonathan Milan rompe il digiuno: vittoria italiana al Tour dopo 6 anni!

In questa notizia si parla di: jonathan - milan - vittoria - tour

Giro del Delfinato 2025, Jonathan Milan vince la seconda tappa allo sprint ed è il nuovo leader della classifica - Il Giro del Delfinato 2025 si accende con una spettacolare volata, confermando il talento di Jonathan Milan, che conquista la seconda tappa a Issoire e diventa il nuovo leader della classifica.

Jonathan Milan penalizzato al Tour de France! Vittoria salva, ma conseguenze per la maglia verde: l’infrazione commessa - Vai su X

MILAAAAAAN! Che volata al Tour de France, storica vittoria del Toro di #Buja! Dopo sei anni di attesa un italiano vince una tappa al #Tour! Grande Jonathan #Milan, che orgoglio per il Friuli Venezia Giulia! Vai su Facebook

Tour de France 2025: Jonathan Milan vince la tappa 8, prima vittoria italiana dopo sei anni · Ciclismo su strada; Milan batte van Aert! L'Italia trionfa dopo 113 tappe di digiuno: rivivi la volata; Tour de France 2025 - 8a tappa | Finalmente vince l'Italia al Tour con Jonathan Milan - Video.

Tour de France, Milan rompe il digiuno dell’Italia: 113 tappe dopo Nibali il tricolore torna a sventolare. L’incubo è finito - Tour de France, Jonathan Milan rompe il lunghissimo digiuno italiano: la vittoria mancava dal 2014, l'ultimo a trionfare sulle strade francesi fu Vincenzo Nibali ... Da sport.virgilio.it

Tour, Milan velocità da record in volata ma non ci crede: “Non è possibile”. Consonni: “Servivano gli attributi” - Tour de France, impressionante volata di Jonathan Milan che regala la vittoria all'Italia dopo 6 anni ma all'arrivo non crede alla sua velocità da record. Scrive sport.virgilio.it