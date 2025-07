Le Grotte di Collepardo verso la riapertura

Le Grotte di Collepardo, meraviglioso gioiello naturalistico, si preparano a riaprire le porte ai visitatori grazie a un ambizioso progetto di messa in sicurezza del valore di oltre due milioni di euro. Dopo un periodo di chiusura per ragioni di sicurezza, questa splendida attrazione storica e naturale sta tornando a splendere, promettendo un’esperienza indimenticabile a tutti gli amanti della scoperta e dell’avventura. È un traguardo che segna il futuro di un patrimonio unico e prezioso...

: presentato il progetto di messa in sicurezza dal valore di oltre due milioni di euro. Il sito naturalistico, ricordiamo, da qualche tempo non è accessibile ai visitatori per motivi di sicurezza. “Le grotte di Collepardo sono un patrimonio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Le Grotte di Collepardo meritano la riapertura e la messa in sicurezza. Oggi abbiamo fatto un passo importante verso questo traguardo. La comunitĂ di Collepardo attende che le Grotte, orgoglio di tutti, possano tornare accessibili e sicure. Per questo abbiamo Vai su Facebook

Le grotte tornano fruibili: riapertura in primavera - Presentato ieri a palazzo La Rocca il piano per la messa in sicurezza del sito naturalistico. Riporta ciociariaoggi.it

Riaprono le grotte di Collepardo, domani l’incontro - Si terra domani pomeriggio (inizio fissato alle ore 17) presso la sala consiliare del palazzo “La Rocca” l’incontro per illustrare gli interventi e gli obiettivi della messa in sicurezza dell’accesso ... Secondo ciociariaoggi.it