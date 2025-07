Bimbo scomparso a Ventimiglia ascoltato un testimone | Ha dato versioni contrastanti sequestrata la sua Fiat Uno

Emergono nuovi dettagli nel caso del bambino scomparso a Latte, frazio, a Ventimiglia. Un testimone ha fornito versioni contrastanti sulla sua presenza e sul suo possibile coinvolgimento, portando all'intervento delle forze dell'ordine con il sequestro della Fiat Uno. La vicenda si infittisce di interrogativi e attende risposte certe: la veritĂ su quanto accaduto si farĂ strada tra i racconti contraddittori e gli sviluppi investigativi.

Il testimone avrebbe prima detto di aver visto il piccolo vicino al suo terreno e di averlo accompagnato verso la strada, salvo poi parlare di uno spostamento con l'auto. Per questo motivo la sua Fiat Uno è stata sequestrata Nuovi risvolti in merito al caso del bimbo scomparso a Latte, frazio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bimbo scomparso a Ventimiglia, ascoltato un testimone: "Ha dato versioni contrastanti", sequestrata la sua Fiat Uno

