Mamma papà non ce la faccio più | lo stress da vacanze colpisce 1 famiglia su 3 Cosa dice la psicologia

Le vacanze estive, simbolo di relax e svago, spesso si trasformano in una sfida per molte famiglie. La pressione di gestire bambini a casa, impegni lavorativi e mille imprevisti può diventare schiacciante, lasciando genitori esausti e stressati. Secondo la psicologia, una famiglia su tre vive questa difficile realtà. Ma quali sono le strategie per affrontare al meglio questa stagione complessa? Ecco cosa ci svela la scienza del benessere familiare.

Le vacanze estive, attese da molti come un momento di riposo, si trasformano spesso in un periodo di stress intenso per i genitori. Con i figli a casa da scuola e gli impegni lavorativi invariati, la gestione della quotidianità diventa un tour de force. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: stress - vacanze - mamma - papà

Vacanze 2025, le 5 app da scaricare prima di partire per viaggiare senza stress - stressante e complesso. Per rendere questa esperienza più semplice e piacevole, ecco le 5 app indispensabili da scaricare prima di partire per un viaggio nel 2025.

+++ Mamma e papà lo trovano sul fondo della piscina: Tommaso muore a 2 anni +++ Vai su Facebook

Mamma, papà, non ce la faccio più: lo stress da vacanze colpisce 1 famiglia su 3. Cosa dice la psicologia; Mamma, papà, mi annoio! No, è kid rotting; Sanremo 2025, Carlo Conti: L'educazione dei figli è responsabilità dei genitori, non di cantanti e tv.