False residenze e brogli elettorali | 32 avvisi di garanzia a Torraca

Un’ondata di indagini scuote Torraca, piccolo comune in provincia di Salerno, con 32 avvisi di garanzia emessi dalla Procura di Lagonegro. Tra amministratori e cittadini, si approfondiscono accuse di brogli elettorali e false residenze che minacciano la trasparenza democratica. La vicenda mette in discussione la credibilità delle elezioni locali, sollevando interrogativi sulla tutela del voto libero e corretto. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa delicata inchiesta.

Trentadue persone, tra amministratori comunali e cittadini, risultano indagate nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Lagonegro su presunti brogli elettorali e false residenze nel Comune di Torraca, in provincia di Salerno. Lo riporta il Mattino. Tra i destinatari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

