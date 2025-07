Rischia la paralisi ma dopo l’incontro con Padre Pio avviene il miracolo

Un uomo in bilico tra la vita e la paralisi trova una speranza inattesa: un incontro con Padre Pio che cambia il corso del suo destino. Questo miracolo straordinario continua a toccare i cuori di chi crede e di chi cerca conforto, testimoniando il potere della fede. Anche durante la vita del santo, numerosi prodigi hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia spirituale. Scopriamo insieme questa incredibile vicenda che ancora oggi ispira speranza e devozione.

