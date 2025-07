Obesità in Italia | 23 milioni di adulti sovrappeso allarme tra giovani e donne Aumento del 4% in 20 anni con picchi tra le nuove generazioni

L’Italia si trova di fronte a una vera emergenza sanitaria: 23 milioni di adulti sovrappeso, con un aumento costante negli ultimi vent’anni, colpendo soprattutto giovani e donne. Questa preocupante tendenza richiede attenzione e interventi mirati. È fondamentale comprendere le cause e le conseguenze di questa crisi per invertire la rotta e promuovere uno stile di vita più sano per le future generazioni. Solo così potremo garantire un futuro migliore per tutti.

L'Italia affronta un'emergenza obesità e sovrappeso, con 23,3 milioni di adulti (dai 18 anni in su) che presentano un eccesso ponderale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: obesità - italia - milioni - adulti

Tirzepatide, il farmaco anti-obesità che fa perdere 23 chili in poco più di un anno: chi può assumerlo in Italia - Tirzepatide rappresenta una nuova frontiera nella lotta contro l'obesità, con risultati impressionanti: 23 chili persi e 18,4 centimetri in meno di girovita in poco più di un anno.

L’obesità è una malattia cronica, multifattoriale e progressiva, con oltre 6 milioni di persone colpite in Italia e 23,3 milioni di adulti in condizione di sovrappeso o obesità. Un dato in crescita, che preoccupa la comunità scientifica anche per l’impatto clinico cresc Vai su Facebook

Obesità in Italia: 23 milioni di adulti sovrappeso, allarme tra giovani e donne. Aumento del 4% in 20 anni, con picchi tra le nuove generazioni; Salute, allarme peso in Italia: oltre 23 milioni di adulti in sovrappeso. In aumento giovani e donne.; Obesità nei ragazzi, Italia al quarto posto in Europa. Sovrappeso 427 milioni di bambini nel mondo.