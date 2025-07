Graduatorie ATA terza fascia | cosa succede in caso di depennamento per CIAD non valida

Graduatorie ATA terza fascia: cosa succede in caso di depennamento per CIAD non valida? Recentemente, molti aspiranti stanno ricevendo decreti di esclusione a causa dell'invalidità o mancata presentazione della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale, un requisito fondamentale. Ma quali sono le conseguenze pratiche e come è possibile agire? Scopriamo insieme i passaggi da seguire per tutelare i tuoi diritti e affrontare al meglio questa delicata situazione.

In questi giorni numerosi aspiranti inseriti nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA stanno ricevendo i decreti di depennamento da parte delle scuole. Il motivo principale è la mancata presentazione — o l’invalidità — della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD), richiesta obbligatoriamente per tutti i profili ad eccezione di quello di collaboratore scolastico. . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

