Primo test per i ragazzi di Bucchi contro una rappresentativa locale Perrotta subito doppietta

L’Arezzo apre con il piede giusto la nuova stagione, tra entusiasmo e segnali positivi. Nel primo test stagionale al Training Center di Rigutino, i ragazzi di Bucchi dimostrano un ottimo ritmo, superando agevolmente una rappresentativa locale con un netto 7-0. La doppietta di Perrotta ha scaldato il pubblico e dato fiducia all’intera squadra, pronta a lavorare sodo per affrontare le sfide che verranno. Un inizio promettente che alimenta l’ottimismo per il cammino alle porte.

AREZZO Buona la prima per l’Arezzo, che ha inaugurato la nuova stagione con una convincente vittoria per 7-0 contro una generosa rappresentativa locale, nella cornice del Training Center di Rigutino. Un pomeriggio che ha permesso a Bucchi di iniziare a testare i meccanismi della squadra dopo i primi giorni di lavoro. AREZZO: Venturi (46’st Trombini) (80’ Galli); Guccione (46’st Chiosa) (80’ Costantini), Varela (46’st Arena), Pattarello (46’st Righetti), Ravasio (46’st Renzi) (80’ Pulcini), Gilli (46’st Perrotta) (80’ Gaddini), Gigli (46’st Concetti), Shaka (46’st Ferrara), Bigi (46’st Dezi), Coccia (46’st Tavernelli), Capello (46’st Damiani). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Primo test per i ragazzi di Bucchi contro una rappresentativa locale. Perrotta, subito doppietta

In questa notizia si parla di: bucchi - rappresentativa - locale - perrotta

Primo test per i ragazzi di Bucchi contro una rappresentativa locale. Perrotta, subito doppietta; Tutte le news di oggi di Livorno -; Arezzo, buona la prima: 7-0 alla Rappresentativa Locale a Rigutino.

Primo test per i ragazzi di Bucchi contro una rappresentativa locale. Perrotta, subito doppietta - Buona la prima per l’Arezzo, che ha inaugurato la nuova stagione con una convincente vittoria per 7- msn.com scrive

Arlotti, Bucchi e Sammaritani a Euro U17 con S. Marino, Frati in ... - I biancorossi Leone Arlotti, Francesco Bucchi e Matteo Sammaritani sono stati convocati dal CT Bonesso nella nazionale di San Marino U17 per partecipare all'European Under- Lo riporta newsrimini.it