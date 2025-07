Douglas Luiz Juve è già finita | lascerà i bianconeri! Svelati i club interessati al brasiliano | Comolli si muove per trovare il sostituto

Il futuro di Douglas Luiz alla Juventus sembra ormai segnato: dopo una stagione in ombra, il centrocampista brasiliano è pronto a lasciare i bianconeri. Diverse big europee sono già in corsa per assicurarsi le sue prestazioni, mentre Comolli lavora attivamente per trovare un degno sostituto. La finestra di mercato si infiamma, e il destino di Luiz potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane. Restate con noi per tutte le ultime novità.

Douglas Luiz Juve, è già finita: lascerà i bianconeri. Le ultime novità sul futuro del centrocampista brasiliano. Douglas Luiz sta per dire addio alla Juve, dopo una stagione caratterizzata da un utilizzo marginale. Come riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano, che a gennaio aveva rifiutato qualsiasi destinazione che non fosse una “big” europea, ora sembra disposto ad accettare offerte da club di livello inferiore. Dopo aver sperato di giocarsi le sue carte a Torino, la delusione per una stagione in cui ha fatto fatica a guadagnarsi un posto da titolare lo ha portato a riconsiderare la sua posizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, è già finita: lascerà i bianconeri! Svelati i club interessati al brasiliano: Comolli si muove per trovare il sostituto

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - Douglas Luiz potrebbe lasciare la Juventus, con diverse squadre interessate al centrocampista brasiliano.

Nel mirino della Juventus c'è André, centrocampista brasiliano classe 2001, attualmente in forza al Wolverhampton Per arrivare al giocatore servirebbe la cessione di Douglas Luiz ? #Juventus #André #Wolverhampton #CalciomercatoJuve

Il Como non ha intenzione di fermarsi, nel mirino anche Douglas Luiz! Flop assoluto del 2024/25, la Juve non vorrebbe svendere il brasiliano dato il grosso investimento fatto nella scorsa sessione estiva. Lo scenario e l'interessamento dall'Arabia

Juve, Douglas Luiz verso il West Ham. Piste Xhaka e Bissouma ma spunta André; Gazzetta – Douglas Luiz verso l’addio alla Juventus: il West Ham accelera, c’è l’offerta; Douglas Luiz, Juve sempre più lontana: le voci sul Como e il clamoroso ritorno.

Juventus: Vlahovic vuole restare, Douglas Luiz vuole partire - La società bianconera è alle prese con due "casi" di non facile soluzione. Scrive sportal.it

Mercato. Juve, speranza West Ham per Douglas Luiz - Alla Juve piace anche il centrocampista brasiliano Andrè, 24 anni, per il quale il Wolverhampton chiede 30 milioni di euro. Come scrive msn.com