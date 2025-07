Jihad martirio e social | arrestato 16enne a Milano per propaganda e apologia di terrorismo

Una vicenda che scuote Milano e il mondo digitale: un ragazzino di appena 16 anni viene arrestato per aver diffuso attraverso i social un inquietante mix di propaganda jihadista, riferimenti all’11 settembre e minacce di azioni violente. Un caso che evidenzia come la radicalizzazione possa avvenire anche tra i più giovani, e che ci invita a riflettere sulle sfide della sicurezza e della rete. La notizia mette in luce un fenomeno preoccupante, destinato a far discutere ancora a lungo.

Propaganda jihadista, riferimenti all'11 settembre 2001, apologia dello Stato Islamico e la volontà di crearne una provincia in Italia, incitamento al martirio, ma anche l'ipotesi di realizzare azioni violente contro i "miscredenti". Il tutto diffuso via social a soli 16 anni, dopo una progressiva radicalizzazione che lo aveva portato a una promessa di .

In questa notizia si parla di: propaganda - apologia - jihad - martirio

