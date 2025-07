Ennesimo caso di abbandono di rifiuti | i vigili identificano i responsabili

ennesimo esempio di rispetto per l’ambiente e legalità. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale per mantenere il nostro territorio pulito e vivibile. Insieme, possiamo combattere efficacemente l’inciviltà e promuovere un atteggiamento più responsabile, perché il benessere della comunità parte dalla cura del nostro ambiente. Solo così possiamo garantire un futuro più sostenibile per tutti.

Ennesimo caso di abbandono di rifiuti a Pontecorvo: i vigili identificano i responsabili. “Ringrazio i cittadini che ci hanno segnalato l’ ennesimo caso di abbandono illegale di rifiuti. Grazie alla loro collaborazione potremo ripristinare l’integrità e la salubrità di quei luoghi, ma anche. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: ennesimo - caso - abbandono - rifiuti

Caso Resinovich, ennesimo colpo di scena: sequestrati tre coltelli del marito Sebastiano Visintin - Il caso Resinovich si arricchisce di un nuovo colpo di scena: tre coltelli appartenenti al marito, Sebastiano Visintin, sono stati sequestrati dalla Procura durante le indagini.

Un residente denuncia lo stato di abbandono in una traversa di via Popilia: vegetazione selvaggia, scoli ostruiti, rifiuti mai rimossi e rischio sicurezza per i bambini Vai su Facebook

Ennesimo atto di inciviltà in via Camposaino, area bonificata e denuncia per chi ha abbandonato i rifiuti Vai su X

Ennesimo caso di abbandono di rifiuti: i vigili identificano i responsabili; Abbandona rifiuti, ma viene beccato e sanzionato. Il sindaco: Ce la stiamo mettendo tutta; In via Dalmazia un sistema di videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti.

Abbandonano rifiuti nei campi, incastrati dai documenti lasciati nei sacchi: ora misure più severe - Pontecorvo – “Ringrazio i cittadini che ci hanno segnalato l’ennesimo caso di abbandono illegale di rifiuti. Secondo informazione.it

Boscotrecase. Rifiuti abbandonati, il Fruscio diventa una discarica - A pochi giorni dall’ultima segnalazione, l’area del Fruscio tra Boscotrecase e Terzigno torna al centro dell’attenzione per l’ennesimo episodio di sversamento illecito. Come scrive lostrillone.tv