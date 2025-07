WhatsApp indicherà quante persone stanno scrivendo in un gruppo

Se vuoi sapere immediatamente quante persone stanno scrivendo in un gruppo WhatsApp, la nuova funzione nella versione Beta ti sorprenderà. Con questa novità, i beta tester potranno vedere facilmente il numero di utenti attivi nella scrittura, rendendo le conversazioni di gruppo più chiare e trasparenti. Un’innovazione che promette di migliorare l’esperienza di chat collettive: scopri come funziona e quando arriverà a tutti gli utenti.

WhatsApp Beta dona ai beta tester una piccola novità che punta a rendere più chiaro quanti utenti stanno scrivendo in un gruppo.

