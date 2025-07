Sampdoria Il talento Leonardi resta in vendita E anche il mercato è in confusione

Il talento leonardi della Sampdoria resta al centro di un mercato movimentato e incerto. Nonostante l’interesse di Cagliari, il giovane classe 2005 potrebbe partire in prestito a una squadra di Serie B, mentre il presidente Manfredi sceglie di scavalcare il ds Mancini, mettendo sul mercato il giocatore. La confusione regna sovrana, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori a chiedersi quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata trattativa.

Come ha fatto la Sampdoria a finire mestamente in Serie C dopo 4 allenatori e un mercato sontuoso - La Sampdoria, simbolo di storie di gloria nel calcio italiano, affronta ora un inaspettato declino. Retrocedere in Serie C dopo una stagione disastrosa, segnata da quattro allenatori e un mercato milionario, rappresenta un fallimento senza precedenti.

Un piano di mercato al risparmio. Sono bastati pochi giorni per capire che la società non abbia le risorse per farsi perdonare l'ultima stagione disastrosa. Impossibile aspettarsi investimenti sul mercato, piuttosto ci si baserà su prestiti e parametri zero.

