Iran il presidente Pezeshkian ferito in un raid israeliano

Nel cuore di un Medio Oriente in continua tensione, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è stato ferito durante un raid israeliano, accendendo nuove fiamme in un already fragile equilibrio geopolitico. La notizia, rivelata dalla Fars, sottolinea come la regione continui ad essere teatro di conflitti e scontri che coinvolgono le potenze più influenti. Ma cosa ci aspetta nel prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

Teheran, 13 luglio 2025 - A giugno il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, rimase ferito leggermente a una gamba durante uno dei raid di Israele contro la Repubblica islamica, rendono noto funzionari iraniani all'agenzia di stampa vicina ai Guardiani della Rivoluzione, la Fars. Accusa del presidente iraniano nell'intervista a Tucker Carlson Il ferimento è avvenuto per la precisione il 16 giugno, al quarto giorno dopo l'inizio della campagna militare israeliana Rising Lion. Il capo di Stato era a una riunione del Supremo consiglio di sicurezza nazionale quando i caccia con la Stella di David hanno colpito l'edificio nell'Iran occidentale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, il presidente Pezeshkian ferito in un raid israeliano

In questa notizia si parla di: presidente - pezeshkian - ferito - raid

Trump attacca l’Iran: «Distrutti i siti nucleari». Folla di manifestanti in centro a Teheran, l’appello al presidente Pezeshkian: «Vendetta!» – I video - L’attacco degli Stati Uniti contro l’Iran, chiamato Midnight Hammer, ha scosso la regione e scatenato manifestazioni a Teheran.

Iran, raid Israele a giugno: "Ferito anche Pezeshkian" Vai su X

Iran, presidente Pezeshkian ferito in raid israeliano a giugno; Iran, il presidente Pezeshkian ferito in raid Israele lo scorso giugno; Pezeshkian ferito in raid israeliano durante riunione.

Iran, presidente Pezeshkian "ferito in raid israeliano a giugno" - Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, è rimasto ferito leggermente a una gamba durante uno dei raid che Israele ha condotto sulla Repubblica islamica il mese scorso. Lo riporta msn.com

Protezione civile Gaza: oggi almeno 27 morti nei raid. Media, a giugno ferito il presidente iraniano - Iran: media, Pezeshkian ferito in raid israeliano a giugno Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è rimasto ferito a una gamba durante un attacco aereo israeliano avvenuto il mese scorso durante una ... Riporta msn.com