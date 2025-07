Cessioni Inter i nerazzurri puntano a fare cassa con alcuni sacrifici | ecco chi è a rischio partenza in questa finestra estiva

Le cessioni Inter sono al centro delle strategie di mercato dei nerazzurri, che puntano a fare cassa con alcuni sacrifici. In vista della nuova stagione di Serie A, diverse trattative sono sulla lista dei possibili addii, con 232 potenziali partenze all’orizzonte. Come sempre, le decisioni finali saranno cruciali per plasmare il futuro della squadra e affrontare con maggiore margine le sfide della prossima annata.

Cessioni Inter, diversi candidati con le valigie pronte da Appiano Gentile? Le ultime sui giocatori in partenza da Milano in questa sessione di mercato. In vista delle prossime mosse di mercato, le cessioni Inter saranno il primo passo per impostare la nuova stagione di Serie A. I nerazzurri valutano attentamente le cessioni da effettuare per costruire un piccolo tesoretto utile a finanziare eventuali operazioni in entrata. Come riportato da Sportitalia, tra i profili che i nerazzurri considerano sacrificabili ci sono tre giovani che potrebbero garantire introiti importanti: Sebastiano Esposito, Kristjan Asllani e Filip Stankovic. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cessioni Inter, i nerazzurri puntano a fare cassa con alcuni sacrifici: ecco chi è a rischio partenza in questa finestra estiva

Calciomercato Inter, tesoretto da 60 milioni per i nerazzurri ma con le cessioni cambia tutto: tre giocatori in uscita - L'Inter si prepara a un'estate di fuoco sul calciomercato, con un tesoretto di 60 milioni di euro da investire.

