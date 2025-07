Quiz! Puoi nominare ogni giocatore di Liverpool per essere andato in un grande torneo con l’Inghilterra dal 1966?

Sei pronto a mettere alla prova la tua conoscenza? Oggi ti sfidiamo con un quiz unico: puoi nominare ogni giocatore del Liverpool che ha rappresentato l’Inghilterra in un grande torneo dal 1966 ad oggi? Una sfida che ripercorre 70 anni di grandi successi, talenti e momenti epici. Prepara le tue risposte, perché il Liverpool ha scritto pagine memorabili anche in nazionale. Sei pronto a scoprire se conosci davvero ogni stella?

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Liverpool ha ospitato alcune delle più grandi star dell’Inghilterra negli ultimi 70 anni. Back destro che cambiano il gioco, centrocampisti energici e finalisti istintivi hanno rappresentato tutti il Liverbird e i tre leoni a vari gradi. Nell’ultima puntata del nostro quiz, vogliamo testare la tua conoscenza del crossover tra il club di maggior successo dell’Inghilterra e la sua squadra nazionale Ti potrebbe piacere Il tuo compito è semplice. Solo 15 minuti vogliamo che tu nominate ogni giocatore di Liverpool che ha rappresentato l’Inghilterra in un torneo importante dal 1966. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Quiz! Puoi nominare ogni giocatore di Liverpool per essere andato in un grande torneo con l’Inghilterra, dal 1966?

