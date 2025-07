Avventuroso o urbano Dacia Sandero propone un look per ogni esigenza

Dacia Sandero si presenta come la compagna ideale per ogni avventura, sia in città che fuori strada. Con un design sempre più moderno e linee accattivanti, questa vettura si adatta alle tue esigenze, offrendo versioni Stepway e Streetway per un look distintivo. La terza generazione introduce novità come il tetto apribile panoramico elettrico, elevando ulteriormente il suo appeal. Scopri come questa auto può trasformare ogni viaggio in un’esperienza unica…

Non solo un'auto essenziale al giusto prezzo, ma anche sempre più moderna e accattivante nelle linee. È così che Dacia ha rilanciato la Sandero, tra l'altro proposta nelle versioni Stepway e Streetway, cioè con caratteristiche ispirate al loro impiego, che sia più "avventuroso" o urbano. La terza generazione si distingue per la disponibilità del tetto apribile panoramico elettrico, una grande novità per la gamma quando era stata aggiornata, a partire dal 2021. Entrambe le rivisitate varianti – una con i generosi passaruota e le classiche protezioni riservate ai Suv e l'altra più filante – garantiscono tre posti per gli adulti al posteriore con una panchetta ripiegabile (13-23 a seconda delle versioni) con 42 millimetri di spazio in più per le gambe di chi occupa i posti dietro e un bagagliaio la cui capacità è identica indipendentemente dal modello e dalla motorizzazione, ovvero sempre tra 410 e 1.

In questa notizia si parla di: avventuroso - urbano - dacia - sandero

