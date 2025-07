Charlene di Monaco è una visione lo splendido abito azzurro al Gala della Croce Rossa

Charlene di Monaco ha incantato Monte Carlo con la sua grazia e l’eleganza senza tempo. Al 76° Gala della Croce Rossa, l'evento più prestigioso del Principato, la Principessa ha catturato gli sguardi indossando un abito azzurro che sembrava scolpito su misura per lei. La serata si è trasformata in un sogno ad occhi aperti, con Charlene protagonista assoluta, lasciando tutti meravigliati. Un vero esempio di stile e raffinatezza che resterà nella memoria.

Charlene di Monaco ha incantato Monte Carlo come una figura uscita da una fiaba. Al 76esimo Gala della Croce Rossa, l'evento di beneficenza più atteso del Principato, la Principessa ha fatto il suo ingresso mano nella mano con il Principe Alberto, avvolta in un abito azzurro che sembrava scolpito sulla sua figura. Il Red Carpet del Grimaldi Forum si è trasformato in un palcoscenico onirico, dove Charlene ha brillato come protagonista assoluta. Charlene di Monaco, l'abito azzurro che sembra un sogno. Il vestito scelto da Charlene di Monaco per questa occasione tanto speciale porta la firma di Elie Saab, uno dei couturier più amati del jet-set internazionale.

