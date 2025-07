Sinner-Alcaraz la finale di Wimbledon Barazzutti | Ritmo contro estro sembra Borg-McEnroe

Sinner e Alcaraz si preparano a infiammare la finale di Wimbledon, mentre Barazzutti analizza con passione il match. Con il suo stile intramontabile, il tennista italiano ricorda come ritmo contro estro ricordino le epiche sfide di Borg e McEnroe. Corrado Barazzutti, tra i protagonisti di quegli anni gloriosi, rivela come le strategie e la determinazione siano ancora oggi le armi segrete del tennis di classe. Un duello che promette emozioni indimenticabili, e noi non vediamo l'ora di scoprire chi alzerĂ il trofeo.

Corrado Barazzutti, numero 7 del mondo nel 1978, vincitore della Coppa Davis nel 1976, giocatore notevolissimo che piegò anche McEnroe facendosi dare del pallettaro e ovviamente non.

