Ventimiglia trovato il bimbo disperso | è sano e salvo

Ottime notizie a Ventimiglia: il bambino disperso, Allen Bernard Ganao, è stato ritrovato sano e salvo dopo intense ricerche. I soccorritori, grazie alle testimonianze e ai sopralluoghi accurati, stanno attentamente ispezionando vasche e il Rio Latte. La comunità può tirare un sospiro di sollievo, mentre le operazioni continuano per garantire la massima sicurezza del piccolo.

Dopo due sopralluoghi fuori e dentro la casa del testimone che, venerdì sera, ha detto di aver visto e accompagnato sulla strada il piccolo Allen Bernard Ganao, i sommozzatori dei vigili del fuoco ispezionano vasche e il Rio Latte. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ventimiglia, trovato il bimbo disperso: è sano e salvo

Nel video di una telecamera di sorveglianza le ultime immagini di Alain, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì sera da un campeggio di Latte, a Ventimiglia. Gli aggiornamenti su Repubblica Vai su Facebook

