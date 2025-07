SERIE D - IL MERCATO Ora il Ghiviborgo si scatena | ieri fatti undici acquisti

Il mercato del Ghiviborgo si scatena con undici acquisti in un solo giorno, rafforzando la "linea verde" e la propria rosa. Dopo le conferme di Signorini, Fischer, Caiaffa e Coppola, e gli arrivi di Ragghianti, Del Dotto e Mion, la squadra si avvicina alla completa maturazione. Tra i nuovi volti spicca il giovane centravanti Papa Thione (2004), pronto a fare la differenza. La campagna trasferimenti si conferma un vero e proprio spettacolo di strategia e ambizione.

Squadra quasi pronta in casa del Ghiviborgo, con gli ultimi arrivi che confermano la " linea verde ". Dopo le conferme di Signorini, Fischer, Caiaffa e Coppola e gli arrivi di Ragghianti, Del Dotto e Mion, dovrebbe saltare la conferma del centrocampista Campani, destinato ad un’altra formazione di serie "D". Ben undici gli arrivi ufficializzati nella giornata di ieri. Arrivano in casacca "colchenera": il centravanti Papa Thione (2004), proveniente dall’Entella, frenato da un grave infortunio nella passata stagione, ma ora completamente recuperato; il portiere Vittorio Viti (2007) dall’Empoli, del quale si dice un gran bene per qualitĂ tecniche e personalitĂ ; il laterale Ceccanti (2004), negli ultimi campionati a Follonica Gavorrano e Fidelis Andria; un altro esterno sinistro difensivo del 2005, Quochi, dalla "Primavera" della Sampdoria; l’esterno difensivo destro Daniele Baldacci (2006) dalla "Primavera" del Pisa; un altro esterno difensivo, Panconi (2005) dal San Marco Avenza; il centrocampista Federico Vallini (2006) dal Livorno; l’esterno d’attacco Boiga (2004) dalla Cuoiopelli (giĂ al Grosseto); il tre-quartista Biral (2004); il difensore centrale Tommaso Ricci (2003) dal Viareggio; oltre al gradito ritorno del difensore centrale Lorenzo Vecchi (2002), nell’ultimo torneo al Montevarchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net