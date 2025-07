Appuntamento con il Cressa music fest

Preparatevi a vivere due serate indimenticabili al Cressa Summer Fest, l’evento estivo più atteso organizzato dal Comune. Tra ottimo cibo, birra fresca e musica dal vivo, il festival promette divertimento per tutti i gusti. Venerdì 18 luglio alle 22, lasciatevi conquistare dal tributo dance di Malamente, un tuffo nel cuore degli anni ’70 fino ai successi moderni. Non mancate, l’estate a Cressa sta per accendersi!

