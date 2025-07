Serie C Dall’Under 23 bergamasca alla vetta dell’Amiata La Pianese rinforza il centrocampo con Lorenzo Peli

Dalla vivace under 23 bergamasca alle sfide della Serie C, Lorenzo Peli approda in casa Pianese, portando entusiasmo e esperienza al centrocampo. Cresciuto tra le fila dell’Atalanta e con un passato tra Como, Reggina e Novara, il suo arrivo sancisce un passo importante nel percorso della squadra verso la vetta dell'Amiata. Con questa mossa, la Pianese punta a consolidare la propria posizione e a scrivere nuove pagine di successo.

Il centrocampo della Pianese ha salutato, nelle scorse ore, l’arrivo sul monte Amiata di Lorenzo Peli (foto). Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, classe 2000, il neo bianconero è reduce dalla stagione disputata con l’Under 23 nerazzurra. La sua prima esperienza tra i professionisti risale però al campionato 20192020, quando ha indossato la maglia del Como, in Serie C. Da allora ha portato i colori di Reggina, ancora Como, Novara, Pontedera e Ancona, collezionando numerose presenze tra Serie B e Serie C. Peli arriva a Piancastagnaio a titolo definitivo e si unirà alla squadra già dall’inizio del ritiro di preparazione estiva, al via proprio domani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Dall’Under 23 bergamasca alla vetta dell’Amiata. La Pianese rinforza il centrocampo con Lorenzo Peli

In questa notizia si parla di: serie - peli - under - amiata

Serie C. Dall’Under 23 bergamasca alla vetta dell’Amiata. La Pianese rinforza il centrocampo con Lorenzo Peli.

Serie C. Dall’Under 23 bergamasca alla vetta dell’Amiata. La Pianese rinforza il centrocampo con Lorenzo Peli - Il centrocampo della Pianese ha salutato, nelle scorse ore, l’arrivo sul monte Amiata di Lorenzo Peli (foto). Da msn.com