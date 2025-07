Serie C La Feralpi vota sì al trasferimento Pasini dà vita all’US Brescia

La recente assemblea della FeralpiSalò ha acceso il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, con decisioni importanti sul futuro della squadra. La votazione unanime sul trasferimento di Pasini e Vita al Brescia segna una svolta significativa, ma ancora tutto è avvolto nel mistero, in attesa delle comunicazioni ufficiali. La suspense cresce, e il mondo del calcio guarda con attenzione alle prossime mosse della società.

Al termine dell’assemblea dei soci della FeralpiSalò srl non ci sono state comunicazioni ufficiali. L’ormai ex società gardesana si è limitata a diffondere una nota sintetica nella quale ha ribadito che "le decisioni assunte e votate all’unanimità saranno rese note nei prossimi giorni a seguito dell’espletamento delle formalità previste dall’istanza FIGC ". La grande attesa che ha accompagnato la riunione di una cinquantina di soci, ai quali il presidente Giuseppe Pasini ha presentato la situazione in merito al "mutamento della denominazione sociale e al trasferimento della sede legale" (come riporta l’ordine del giorno), non è stata ripagata con risposte ufficiali definitive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. La Feralpi vota sì al trasferimento. Pasini dà vita all’US Brescia

In questa notizia si parla di: pasini - serie - feralpi - vota

Cellino presenta l’iscrizione alla Serie C del Brescia: cosa può accadere e cos’è il ‘progetto Pasini’ - Il ritorno di Cellino agita le acque del Brescia, annunciando l’iscrizione alla Serie C e alimentando mille domande.

Il nuovo Brescia sempre più reale, nella partita entra anche A2A come main sponsor; Brescia Calcio, il presidente della Feralpisalò valuta di trasferirsi in città: assist per tutti, anche per la politica; Pasini (Feralpi): In B possibile sorteggio con X e Y.

Serie C. La Feralpi vota sì al trasferimento. Pasini dà vita all’US Brescia - I soci favorevoli all’unanimità al cambio di denominazione e al passaggio in città. Si legge su msn.com

Feralpi, pronto il trasloco a Brescia: i nodi tra logo e nome della squadra - L’assemblea dei soci della FeralpiSalò sancirà un passaggio fondamentale: il via libera al trasferimento in città e al cambio di denominazione. Lo riporta calcioefinanza.it