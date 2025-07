Edificio completamente distrutto dalle fiamme

Un incendio devastante ha ridotto in cenere un edificio a Giuliano di Roma, lasciando dietro di sé solo macerie e sconcerto. Nella notte tra le fiamme e il buio, i carabinieri di Ceccano sono intervenuti tempestivamente, trovando un rudere completamente distrutto. Un evento che scuote la comunità e solleva interrogativi su cause e prevenzione, mentre si indaga sul mistero di questo incendio.

a Giuliano di Roma. Intorno alle ore 4 di notte i carabinieri, dopo una richiesta al 112, sono intervenuti in via Cervini per un incendio di un fabbricato. I militari di Ceccano giunti sul luogo hanno constatato che si trattava di un rudere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: edificio - completamente - distrutto - fiamme

Paura nel basso Salento: cede il solaio di un edificio e si sbriciola completamente - Un grave episodio ha scosso Melissano, nel basso Salento, quando nel pomeriggio di ieri un solaio di un edificio ha ceduto, provocando grande paura tra i residenti.

Sabato sera, un'esplosione ha distrutto un ristorante a Herriman, nello Utah, dopo che un'auto si è schiantata contro l'edificio. L'impatto ha provocato la rottura di una conduttura del gas, innescando un violento incendio. In un video pubblicato sui social media Vai su Facebook

Edificio completamente distrutto dalle fiamme; Giuliano di Roma - Incendio nella notte: un edificio distrutto dalle fiamme - Foto 1 di 2; Incendio. Edificio Distrutto.

Incendio nella notte: un edificio distrutto dalle fiamme - Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno constatato che si trattava di un rudere disabitato, e i vigili del fuoco per domare le fiamme ... Si legge su ciociariaoggi.it

Fulmine si abbatte sul maneggio: edificio completamente distrutto dalle ... - All’alba di mercoledì 5 luglio, i vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti in via Vittoria a Mussolente per l’incendio di un edificio rurale adibito ... Scrive ilgazzettino.it