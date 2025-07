Morto improvvisamente Emilio Zenoni insegnante e presidente del consiglio a Gozzano

La comunità di Gozzano e Rimasco piangono improvvisamente la scomparsa di Emilio Zenoni, stimato insegnante e appassionato politico, morto a soli 62 anni mentre si trovava in vacanza. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, non solo tra amici e colleghi, ma anche nell'intera cittadinanza, che ricorda con affetto il suo impegno e la sua dedizione. Un addio improvviso che ci invita a riflettere sull'importanza di vivere ogni momento.

Si è spento improvvisamente a 62 anni probabilmente a causa di un malore Emilio Zenoni, insegnante e politico novarese. Di Gozzano, dove era consigliere comunale e ricopriva la carica di presidente di consiglio, Zenoni si trovava a Rimasco in Valsesia per trascorrere le sue vacanze. Molto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: zenoni - improvvisamente - emilio - insegnante

Morto improvvisamente Emilio Zenoni, insegnante e presidente del consiglio a Gozzano - La sua scomparsa improvvisa ha scosso tutta la comunità di Gozzano e oltre, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Morto improvvisamente Emilio Zenoni, insegnante e presidente del consiglio a Gozzano; Mondo della politica in lutto per la morte a 62 anni di Emilio Zenoni.

Addio a Emilio Maria Zenoni, ex parlamentare e assessore: Gozzano in lutto - La notizia del decesso, avvenuto nella mattinata di sabato 12 luglio probabilmente a causa di un malore, ha scosso profondamente la comunità locale (foto dal profilo Facebook di Zenoni) ... Come scrive laprovinciadivarese.it

''Emilio Zenoni meritava un riconoscimento'' - Bergamo News - L’ex assessore Valter Grossi critica la scelta della giunta di escludere dalle benemerenze Emilio Zenoni, già giornalista de Il Mondo, Il Giornale di Bergamo e Bergamo Oggi. Si legge su bergamonews.it